El Internado - Capítulo 104: Furia no perdona a sus amigos

31 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 104 de El Internado, los participantes enfrentaron una nueva competencia donde probaron sus capacidades físicas.

El conocido desafío consistía en que debían cocinar sumergidos en agua casi congelada, situación que generó problemas en varios.

Terminada la prueba, los chefs tomaron la decisión de que Kari Belén era quien había preparado el peor plato, por lo que quedó amenazada.

Blu Dumay vio una escena que no le gustó

Por otro lado, Blu Dumay descubrió a Fabio Agostini bañándose junto a Agustina Pontoriero, escena que no le gustó para nada.

Una nueva Asamblea del Fuego llegó a la casona y al inicio, Camila Nash explicó por qué decidió darle una última oportunidad a Tom Brusse.

Finalmente, Furia se refirió al tenso conflicto que mantiene con Luis Mateucci, para posteriormente tener una fuerte discusión con Otakin.