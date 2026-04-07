El Internado - Capítulo 108: Una sexy pijamada dejó escenas inesperadas
En el capítulo 108 de El Internado, Fernando Godoy llevó a la casona una actividad que provocó varios besos completamente inesperados.
Los participantes disfrutaron de una entretenida pijamada, donde jugaron a la recordada "botellita", dinámica que dejó a Camila Nash besándose con Blu Dumay.
No solo lo anterior, pues la influencer también vivió un romántico momento con Luis Mateucci, pero la efusividad del argentino no le gustó para nada.
El enojo de Luis Mateucci
Por otro lado, Luis Mateucci le expresó a Michelle Peint su enojo y ella le dejó bien claro que no son nada y que solo están jugando.
Finalmente, Otakin le confesó a Agustina Pontoriero que la encuentra la más guapa del encierro y que si no estuviera en pareja, tendría algo con ella.
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