El Internado - Capítulo 109: La emoción de los participantes tras escribir cartas a sus seres queridos
En el capítulo 109 de El Internado, Furia y Luis Mateucci protagonizaron una nueva pelea frente a todos sus compañeros.
Yann Yvin llegó a la casona con una emotiva actividad donde los famosos tuvieron que escribirles cartas a seres queridos que extrañaran, las cuales posteriormente iban a ser leídas en voz alta.
El chef francés quiso dar el ejemplo y motivar a los participantes y comenzó dedicándole lindas palabras a su padre, quien falleció cuando él tenía 18 años.
La emoción de los participantes
Otro de los escritos que llamó la atención fue el de Camila Nash, quien le habló a su madre, de la cual lleva distanciada mucho tiempo y terminó teniendo una videollamada con ella.
Agustina Pontoriero se atrevió a contar la triste historia de su hermana, quien murió a temprana edad y lo mucho que le afectó esta pérdida.
Finalmente, Akemi Nakamura sorprendió al dedicarle inesperadas frases a Maluma, con quien mantuvo una relación amorosa y la cual fue cuestionada por Luis Mateucci.
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