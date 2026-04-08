El Internado - Capítulo 109: La emoción de los participantes tras escribir cartas a sus seres queridos

08 abr. 2026 - 00:50 hrs.

En el capítulo 109 de El Internado, Furia y Luis Mateucci protagonizaron una nueva pelea frente a todos sus compañeros.

Yann Yvin llegó a la casona con una emotiva actividad donde los famosos tuvieron que escribirles cartas a seres queridos que extrañaran, las cuales posteriormente iban a ser leídas en voz alta.

El chef francés quiso dar el ejemplo y motivar a los participantes y comenzó dedicándole lindas palabras a su padre, quien falleció cuando él tenía 18 años.

El Internado

La emoción de los participantes

Otro de los escritos que llamó la atención fue el de Camila Nash, quien le habló a su madre, de la cual lleva distanciada mucho tiempo y terminó teniendo una videollamada con ella.

Agustina Pontoriero se atrevió a contar la triste historia de su hermana, quien murió a temprana edad y lo mucho que le afectó esta pérdida.

Finalmente, Akemi Nakamura sorprendió al dedicarle inesperadas frases a Maluma, con quien mantuvo una relación amorosa y la cual fue cuestionada por Luis Mateucci.