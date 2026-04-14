El Internado - Capítulo 112: Otakin y Fabio casi se van a los golpes

14 abr. 2026 - 00:50 hrs.

En el capítulo 112 de El Internado se vivieron intensas emociones, ya que Otakin fue encarado por Fabio Agostini luego de que ambos tuvieran un breve intercambio de palabras en la cocina.

La situación estuvo a punto de llegar a los golpes, pero Furia, Luis Mateucci, Tom Brusse y otros participantes tuvieron que intervenir para calmar a ambos concursantes y evitar que se hicieran daño.

Asimismo, Fabio Agostini volvió al rato, pero esta vez a encarar a Luis Mateucci, quien supuestamente trató con un mal calificativo a Blu Dumay.

El Internado / MEGA

Un espacio de confesiones

Por otra parte, Fran García-Huidobro llegó con una dinámica donde daba una afirmación y cada participante podía dar un paso al frente para admitir su error o confesar su deseo más íntimo.

Es así como Agustina Pontoriero aceptó que alguna vez lanzó un comentario para herir a Michelle Peint, hecho por el que estaba muy avergonzada y pidió perdón.

De igual forma, Otakin admitió que había fantaseado con Agustina Pontoriero y, si hubiese estado soltero, ella era su objetivo.