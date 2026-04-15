El Internado - Capítulo 113: Kari Belén es la nueva eliminada

15 abr. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 113 de El Internado, se vivió una intensa competencia de eliminación entre cinco participantes, pero Kari Belén acabó con su paso por el encierro.

Precisamente, en esta prueba de eliminación se encontraban Luis Mateucci, Otakin, Natalia Rodríguez, Akemi Nakamura y Kari Belén, y aunque para los cinco hubo comentarios críticos, fue la modelo chilena quien no pasó los estándares de los jueces.

Uno de los más afectados con esta eliminación fue Adrián Pedraja, quien había formado un vínculo fuerte con la modelo nacional.

La eliminación de Kari Belén

A raíz de esto, Adrián agradece a Kari por todo lo que vivieron durante este tiempo juntos en el encierro, afirmando que dejó una huella en él.

El Internado / MEGA

Sin embargo, tampoco queda tan triste, ya que más adelante compara la salida de Kari Belén con la de Milo González y asegura que, a diferencia de la argentina, está seguro de que a la modelo chilena la verá pronto.