"A mí también me joteó": Camila Nash reveló que Karol Lucero también la invitó a salir
En el capítulo 65 de El Internado, Camila Nash y Arenita conversaron sobre las relaciones tóxicas y una de ellas hizo una gran revelación.
Todo ocurrió cuando la influencer le contó a su compañera que Karol Lucero la invitó a salir: "A mí también me joteó, pero yo nunca me lo comí, ese hue... me estaba hue... hace rato".
Luego, entregó más contexto y reveló que la situación pasó justo antes que el animador comenzara su relación amorosa con Catalina Vallejos.
La confesión de Camila Nash
"Entré a la fiesta, nosotros andábamos medio cita, pero no, nos íbamos a conocer ahí bien, íbamos a salir juntos, con amigos", expresó.
Después, Camila Nash se habría ido a bailar a otro lugar de la fiesta y cuando volvió "la Cata Vallejos así, clavada, nunca más la soltó".
Finalmente, le envió un mensaje a la expareja de Karol Lucero: "Así que Catita, empezaste a pololear en mi cita".
