Presentado por: Betano Falabella

Otakin y Agustina Pontoriero cuestionan intenciones de Michelle Peint: "Lo hace para engancharse..."

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 97 de El Internado, Otakin y Agustina Pontoriero cuestionaron las intenciones de Michelle Peint en su ingreso al reality. 

Cuando la venezolana se fue a dormir, Agustina le preguntó a Otakin si es verdad que él no cree en el personaje que está interpretando Michelle. 

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"Me entrega una polera que dice 'las weas' con un completo, sabe quién soy. ¿Tú creís que esta lo hace de forma legítima? Lo hace para engancharse porque sabe quién es", dijo Otakin, en relación al acercamiento que tuvo Michelle con él y con Mateucci. 

Michelle Peint
El Jardín de Olivia / MEGA

Otakin no cree a Michelle

"Yo no le voy a dar bola porque obviamente no puedo, porque todo lo que he construido afuera no puedo cagarlo por una cach... mal hecha. No le doy bola y, bueno, voy donde me dan bola", expresó. 

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En esa línea, el influencer aclaró que ocurría algo similar con Blu Dumay, quien sabe de la persona que es Fabio Agostini y lo mucho que la puede favorecer. 

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