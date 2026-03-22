"No tienes sensibilidad": Luis Mateucci confunde a Akemi Nakamura con Michelle Peint y enoja a todos

22 mar. 2026 - 00:05 hrs. | Act. 23 mar. 2026 - 00:04 hrs.

En el capítulo 98 de El Internado, Luis Mateucci tuvo un breve lapsus en el que confundió a Akemi Nakamura con Michelle Peint, lo que desató una discusión.

Precisamente, tras la prueba, Luis Mateucci, Akemi Nakamura, Camila Nash y Adrián Pedraja debieron evaluar las preparaciones que hicieron los equipos.

Fue durante estas pruebas que Mateucci dice a Akemi por el nombre de Michelle, lo que dejó a todos impactados.

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Luis Mateucci confunde a Akemi con Michelle

La primera en reaccionar es Camila Nash, quien trató al argentino como "CTM, no, basta, eres un desgraciado, no tienes sensibilidad con Akemi, de verdad".

De inmediato, la colombiana apartó de su lado y declaro: "yo te dije, no (...) No me llenan la cabeza no, no es que no es eso, a mí que me sean clara, ok, pero no soy ninguna buscona, ni mucho menos. De verdad, si vamos a jugar, juguemos".