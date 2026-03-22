Presentado por: Betano Falabella

"No tienes sensibilidad": Luis Mateucci confunde a Akemi Nakamura con Michelle Peint y enoja a todos

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 98 de El Internado, Luis Mateucci tuvo un breve lapsus en el que confundió a Akemi Nakamura con Michelle Peint, lo que desató una discusión. 

Precisamente, tras la prueba, Luis Mateucci, Akemi Nakamura, Camila Nash y Adrián Pedraja debieron evaluar las preparaciones que hicieron los equipos. 

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Fue durante estas pruebas que Mateucci dice a Akemi por el nombre de Michelle, lo que dejó a todos impactados. 

El Internado 98
El Internado / MEGA

Luis Mateucci confunde a Akemi con Michelle

La primera en reaccionar es Camila Nash, quien trató al argentino como "CTM, no, basta, eres un desgraciado, no tienes sensibilidad con Akemi, de verdad".

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De inmediato, la colombiana apartó de su lado y declaro: "yo te dije, no (...) No me llenan la cabeza no, no es que no es eso, a mí que me sean clara, ok, pero no soy ninguna buscona, ni mucho menos. De verdad, si vamos a jugar, juguemos". 

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