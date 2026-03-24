El sexy momento en el jacuzzi de Kari Belén y Adrián Pedraja en El Internado

24 mar. 2026 - 23:53 hrs.

En el capítulo 100 de El Internado, Kari Belén y Adrián Pedraja tuvieron un momento muy íntimo en el jacuzzi de la casona.

La pareja desató sus pasiones, incluso ya tuvieron su primer beso, pese a que la modelo chilena se negaba por las actitudes del español.

Fue así como ambos pasaron un agradable momento en el jacuzzi, donde, además de relajarse, disfrutaron de la compañía mutua.

El Internado / MEGA

El momento entre Kari y Adrián en el jacuzzi

Ambos llegaron en traje de baño hasta el lugar donde aprovecharon de dar rienda suelta a su amor, al mismo tiempo que se relajaban por las competencias que venían más adelante.

Cabe destacar que ambos no se han oficializado como pareja, pero siempre se les puede ver muy juntos.