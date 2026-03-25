"Falso de mier...": Furia y Otakin desatan una batalla campal a gritos en la cocina de El Internado

25 mar. 2026 - 00:19 hrs.

En el capítulo 100 de El Internado, Otakin y Furia se enfrascaron en una discusión acalorada tras la pelea que tuvo la argentina con Luis Mateucci.

Y es que en el regreso a la casona tras la prueba del "huevo sagrado", Tom Brusse encaró a Otakin por reírse de los gestos y bailes que hacía Mateucci, mientras se burlaba de Furia.

Otakin lo negó, pero de inmediato Furia saltó y lo trató de falso: "Sos un falso, sos un falso de mier...".

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Otakin y Furia tienen nueva discusión

"No te hagas el vivo conmigo, que yo te banqué pelotudo de mier... te hubieras ido antes de acá. Falso de mier... falso de mier.... bla, bla, bla, no tenes qué decir", alegó Furia.

De inmediato, Otakin aclaró que él no tiene nada que decir, ya que su amistad fue muy sincera y sin malas intenciones.