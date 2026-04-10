Presentado por: Betano Falabella

Furia enfrentó a Luis Mateucci por su trato hacia sus compañeras: "No voy a seguir aguantando..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 111 de El Internado, Furia también votó por Luis Mateucci en la Asamblea del Fuego y lo enfrentó con todo.

"Mi tiempo vale y vale oro, la verdad es que te pasaste de listo conmigo, por que si hay algo que nos dicen a los argentinos y se replica por todos los países es que somos unos chantas, por culpa de gente como vos", comenzó diciendo.

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Posteriormente, cuestionó la relación que tiene con sus compañeras: "No les faltes el respeto a las niñas porque ahí voy a saltar yo y por eso me enojé con vos, no voy a estar en un grupo que no me representa. No voy a seguir aguantando que molestas a cada mujer que entra por esa puerta, no me gusta". 

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Las palabras de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateucci intentó involucrar a Adrián Pedraja en la discusión, pero Furia volvió al ataque y aseguró que él hacía "love bombing" y "manipulación": "Todo es maravilloso y perfecto y ¿Después? A la gente con brillo la exprimes, la sacudes y le clavan un cuchillo por la espalda y eso hiciste conmigo". 

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Finalmente, la argentina comenzó a burlarse de su compañero y a realizar el típico paso de baile que realiza él.

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