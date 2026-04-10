Furia enfrentó a Luis Mateucci por su trato hacia sus compañeras: "No voy a seguir aguantando..."
En el capítulo 111 de El Internado, Furia también votó por Luis Mateucci en la Asamblea del Fuego y lo enfrentó con todo.
"Mi tiempo vale y vale oro, la verdad es que te pasaste de listo conmigo, por que si hay algo que nos dicen a los argentinos y se replica por todos los países es que somos unos chantas, por culpa de gente como vos", comenzó diciendo.
Posteriormente, cuestionó la relación que tiene con sus compañeras: "No les faltes el respeto a las niñas porque ahí voy a saltar yo y por eso me enojé con vos, no voy a estar en un grupo que no me representa. No voy a seguir aguantando que molestas a cada mujer que entra por esa puerta, no me gusta".
Las palabras de Luis Mateucci
Tras lo anterior, Luis Mateucci intentó involucrar a Adrián Pedraja en la discusión, pero Furia volvió al ataque y aseguró que él hacía "love bombing" y "manipulación": "Todo es maravilloso y perfecto y ¿Después? A la gente con brillo la exprimes, la sacudes y le clavan un cuchillo por la espalda y eso hiciste conmigo".
Finalmente, la argentina comenzó a burlarse de su compañero y a realizar el típico paso de baile que realiza él.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Te veo en Chile": Adrián Pedraja le hizo inesperada y romántica promesa a Kari Belén
-
Fabio Agostini y Luis Mateucci casi se van a los golpes: Estuvieron al borde de ser expulsados de El Internado
-
"Me dio vergüenza ajena, patética": Kari Belén encaró a Michelle Peint tras polémicos dichos sobre la belleza
-
Arenita arremetió contra Luis Mateucci y lo comparó con Karol Lucero: "Meterte con mujeres y las desechas"
-
"Te recibimos bien, no te zarpes": Agustina Pontoriero acusó a Michelle Peint de generar quiebre en su grupo
-
"No se meta conmigo": Fran García-Huidobro frenó en seco a Luis Mateucci tras criticar sus preguntas