Presentado por: Betano Falabella

"Has dejado huella en mí": Adrián Pedraja se despidió de Kari Belén con emotivas palabras

  • Por Sebastián Mena

En el capítulo 113 de El Internado, Adrián Pedraja le dedicó emotivas palabras a Kari Belén.

Antes de que la participante abandonara la casona, Pedraja pidió la palabra para expresar a viva voz lo que sentía por ella.

Lo más visto de El Internado

Adrián Pedraja se despide de Kari Belén

"Decirte que desde el primer día me encantaste. Cuando te fui conociendo día a día, aún más", comenzó señalando.

El Internado / Mega

"Una lástima que tu paso por el programa haya sido efímero, pero has dejado huella en mí y nada, seguro que te veo en Chile", agregó.

Ir a la siguiente nota

Finalmente, Pedraja cerró su emotivo discurso asegurando que volvería a Chile para reencontrarse con Kari Belén.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos