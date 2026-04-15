"Has dejado huella en mí": Adrián Pedraja se despidió de Kari Belén con emotivas palabras

15 abr. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 113 de El Internado, Adrián Pedraja le dedicó emotivas palabras a Kari Belén.

Antes de que la participante abandonara la casona, Pedraja pidió la palabra para expresar a viva voz lo que sentía por ella.

Adrián Pedraja se despide de Kari Belén

"Decirte que desde el primer día me encantaste. Cuando te fui conociendo día a día, aún más", comenzó señalando.

El Internado / Mega

"Una lástima que tu paso por el programa haya sido efímero, pero has dejado huella en mí y nada, seguro que te veo en Chile", agregó.

Finalmente, Pedraja cerró su emotivo discurso asegurando que volvería a Chile para reencontrarse con Kari Belén.