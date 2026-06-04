"Tan bruto": La inesperada broma de Otakin que hizo estallar de la risa a Tonka Tomicic
En el capítulo 148 de El Internado, Otakin sorprendió a Tonka Tomicic con una inesperada broma que la hizo reír a ella y a todos los presentes.
Todo comenzó bastante diferente, cuando la animadora le consultó cómo se sentía luego de perder el duelo de semifinal, en medio de la graduación.
"Dije que nunca iba a entrar a un reality, pero aquí pasan cosas y uno quiere seguir avanzando y ganando. Claro, hay frustraciones, hay que saber manejarlas. Para mí este diploma es súper importante, cuando terminé cuarto medio, terminé en un 2x1 en la Armada, después en la universidad, no había plata para la estampilla, así que imagínate", explicó.
El juego de palabras de Otakin
Tras lo anterior, Otakin contó que le gustaría aplicar los conocimientos adquiridos en el reality: "Ya no cocino como las hue... y ahora voy a ser más riguroso con la estética en los restaurantes".
En ese instante, fue que el influencer, mediante un juego de palabras, le hizo una broma a Tonka Tomicic: "Si aprendo un poquito más y me pongo más las pilas, voy a abrir una academia culinaria, que va a mezclar lo culinario con el arte, se va a llamar culi-arte".
Rápidamente, la animadora se dio cuenta y estalló de la risa por el ingenio del participante: "Qué estúpido, tan bruto".
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