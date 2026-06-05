"¿Qué tanta es tu fidelidad?": La osada penitencia de Akemi Nakamura y Tom Brusse que encendió última fiesta
En el capítulo 148 de El Internado, Akemi Nakamura y Tom Brusse protagonizaron una escena bastante candente y con una pregunta bastante inesperada.
En medio de la última fiesta del reality, la modelo y el marroquí tuvieron que cumplir con una penitencia donde ella debía sacarle la crema y el chocolate del cuerpo a él.
La japonesa se preparó y antes de realizar la dinámica, recibió un consejo de Arenita: "Véngate de esa, que le queden los cuernos bien puestos".
La pregunta que puso en jaque a Tom Brusse
Tras lo anterior, Akemi Nakamura se acercó a Tom Brusse y antes de proceder, lo retó: "A ver, qué tanta es tu fidelidad".
Por mientras, el DJ se llenaba de crema y la modelo se la sacaba, mientras los demás compañeros presenciaban la situación.
Finalmente, la japonesa le envió un certero mensaje a Camila Nash, para luego besarse apasionadamente con el marroquí: "Pinche solterona".
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