"Tiene sus cositas": Otakin sorprendió con inesperada confesión sobre Arenita tras dejar atrás sus diferencias

05 jun. 2026 - 00:17 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado, Otakin lanzó un comentario bastante inesperado sobre Arenita, ahora que limaron asperezas.

Todo comenzó cuando la fiesta había terminado y el influencer se juntó a conversar con Tom Brusse y Luis Mateucci, mientras las mujeres seguían bailando.

En ese momento, el creador de contenido preguntó si les gustaban algunas de las chicas y todos estuvieron de acuerdo con que las más guapas eran Natalia Rodríguez y Blu Dumay.

El Internado

¿A Otakin le atrae Arenita?

En ese momento, Otakin expresó una declaración muy hot y que dejó a varios sorprendidos: "Arenita me calentó. Tienes sus cositas, tiene lo suyo, le falta lo mío".

No contento con eso, el creador de contenido luego le coqueteó directamente a Natalia Rodríguez, haciéndole una solicitud que la hizo reír.

"Arenita... un besito", comentó entre risas.