"Tiene sus cositas": Otakin sorprendió con inesperada confesión sobre Arenita tras dejar atrás sus diferencias
En el capítulo 148 de El Internado, Otakin lanzó un comentario bastante inesperado sobre Arenita, ahora que limaron asperezas.
Todo comenzó cuando la fiesta había terminado y el influencer se juntó a conversar con Tom Brusse y Luis Mateucci, mientras las mujeres seguían bailando.
En ese momento, el creador de contenido preguntó si les gustaban algunas de las chicas y todos estuvieron de acuerdo con que las más guapas eran Natalia Rodríguez y Blu Dumay.
¿A Otakin le atrae Arenita?
En ese momento, Otakin expresó una declaración muy hot y que dejó a varios sorprendidos: "Arenita me calentó. Tienes sus cositas, tiene lo suyo, le falta lo mío".
No contento con eso, el creador de contenido luego le coqueteó directamente a Natalia Rodríguez, haciéndole una solicitud que la hizo reír.
"Arenita... un besito", comentó entre risas.
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