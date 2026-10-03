Mi humano y yo - Capítulo 1: La historia de Tel, Minimishi y el vínculo de Karen Doggenweiler con Benito

03 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En este primer capítulo de Mi humano y yo, Sebastián Jiménez nos mostró diferentes historias que visibilizan la relación que tienen los animales con sus tutores, que hoy en día es diferente a la que estábamos acostumbrados.

En primera instancia, el médico veterinario visitó la comuna de Ñuñoa para conocer a Tel, un galgo utilizado para carreras que fue abandonado. El can fue rescatado por Francisca Medina cuando estaba con una hipotermia severa y amarrado cerca de una acequia.

Con una vida lejos del maltrato y llena de amor, este perrito y su humana encabezaron la lucha para que en el Congreso se consiguiera la ley que prohíbe las carreras de galgos.

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Karen Doggenweiler y su vínculo con Benito

Además, en este capítulo conocimos el profundo vínculo que tienen Karen Doggenweiler con Benito, su mascota que la acompaña día a día.

Posteriormente, Jiménez viajó hasta Maipú para compartir con Minimishi, una gatita que es toda una influencer en redes sociales por sus conductas de perro.

La felina fue abandonada por su primera tutora en un sitio eriazo hasta que Paz Medina la rescató. Desde aquel momento formaron un vínculo que cambió sus vidas para siempre.

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