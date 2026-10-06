Iván Zamorano anticipa el Chile vs. México: "Los dos equipos se juegan la posibilidad de enmedar el camino"

06 oct. 2026 - 11:46 hrs.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, el trío compuesto por Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda analizó la previa del partido amistoso entre Chile y México.

La Roja cierra este martes 6 de octubre su gira por Norteamérica, cuando se vea las caras con el combinado mexicano a partir de las 23:30 horas, en el Los Ángeles Memorial Coliseum, en California.

El último desafío de La Roja

Zamorano afirmó que este encuentro es importante para ambas selecciones. Y es que tanto el equipo dirigido por Nicolás Córdova como México no han logrado un triunfo en esta fecha FIFA.

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"Yo creo que los dos equipos se juegan la posibilidad de enmendar el camino y tratar de que lo que venga más adelante sea mucho mejor", comentó el otrora goleador del Real Madrid.

Por su parte, Palma destacó que este partido contra México, al igual que los disputados ante Canadá y Estados Unidos, es relevante para que los jugadores jóvenes de La Roja ganen experiencia.

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