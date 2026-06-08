"Tú no me caes mal": Luis Mateucci aseguró que Daniela Aránguiz fue quien le habló mal de Rai Cerda
En el último capítulo de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Rai Cerda tuvieron un tenso cruce donde surgió el nombre de Daniela Aránguiz.
En un comienzo, fue el expololo de Faloon Larraguibel que les dijo a Mario Irazzoky y a Carlos Águila que le caía muy mal el trasandino: "Anda con sonrisitas y después te va a hacer cag...".
El cantante notó cierta tensión de parte de quien parece ser su enemigo y les dijo que dejaran de hablar de ejercicios, momento en el que ambos empezaron a lanzarse dardos sobre sus cuerpos.
Tensión entre Luis Mateucci y Rai Cerda
Tras lo anterior, Luis Mateucci aprovechó la instancia para hablar seriamente con el influencer: "Tú sabes que jamás me caíste mal a mí, jamás. Que yo haya hinchado por otra pareja, porque tu pareja no me caía bien... después se generaron otras hue...".
Sin embargo, Rai Cerda no perdió la oportunidad de decirle varias verdades a su compañero: "Te metiste en la pareja, después a mi hermano, mi hermano que está con tu mina".Ir a la siguiente nota
El trasandino siguió en su punto y aclaró que el problema no era con él, si no que con Daniela Aránguiz: "La pareja de tu hermano, cuando yo entré a ese reality, me habló pestes, ella y su hermana, de ti. Yo entré, me caíste bien y no te dije jamás nada de todo lo que me habían dicho. Fíjate bien, tu no me caes mal, ni tu hermano tampoco, mi pelea es con ella, es la verdad".
Finalmente, Luis Mateucci le contó a Rai Cerda que Claudio Rojas, abogado de la comunicadora, le había pedido disculpas por haberla defendido de "algo indefendible".
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