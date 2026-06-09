Álvaro Ballero desclasificó desconocido día de furia contra la nueva pareja de Ludmila Ksenofontova
En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero reveló una inesperada situación con la pareja que tuvo Ludmila Ksenofontova, después de su separación.
En primera instancia, el comunicador explicó que su exesposa comenzó una relación amorosa con el conductor del circo en el que estaba trabajando, llamado Pablo Mella.
Tras lo anterior, desclasificó el desconocido episodio y antes aclaró que él nunca había tenido actitudes violentas en ninguna ocasión.
El enfrentamiento de Álvaro Ballero y pareja de Ludmila Ksenofontova
Luego, contó que este hombre llegó a buscar a Ludmila Ksenofontova y fue cuando se desataron los hechos.
"Yo agarro el auto, le pego en reversa, le pego al auto de él, me bajo, le empiezo a pegar a la ventana para que se bajara y él con cara de asustado. Yo descontrolado, me desconocí y se fueron", expresó.
Finalmente, Álvaro Ballero asumió su error y pidió perdón: "Al día siguiente le mandé un video a Ludmila pidiéndole disculpas a él y a la gente por mi reacción y era él".
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