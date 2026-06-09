"Un comentario tan machista": Yamila Reyna arremetió contra el hermano de Rai Cerda tras ningunear su carrera

09 jun. 2026 - 23:14 hrs.

En el capítulo 2 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna le pidió a Rai Cerda una explicación de por qué su hermano estaba hablando mal de ella.

"¿Qué onda tu hermano, en qué está? Me tiró mala onda a mí, yo no lo conozco", comenzó diciendo la comediante.

El influencer quiso saber más y preguntó que había sido lo que exactamente había dicho Cuco Cerda: "Dijo que yo venía a este programa solamente por haber estado con mi ex, que no tenía carrera yo. Estaba la Julia Vial y lo paró en seco, le dijo 'estás muy equivocado, si Yamila lleva más de 20 años en el país, ha hecho teleseries y películas'".

Rai Cerda justificó a su hermano

Luego de escuchar atentamente, Rai Cerda quiso darle un punto a Cuco Cerda y de cierta manera, defenderlo: "Yo creo que ni siquiera te conoce".

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, el comentario cayó mal en Yamila Reyna y le respondió directamente al pololo de Daniela Aránguiz: "Si quiere hacer una carrera, que sepa de quién habla, porque tampoco está bueno que haga un comentario tan machista como ese. Yo también podría decir que está ahí gracias a la Dani".

Finalmente, la argentina hizo un llamado para que el influencer buscara sus trabajos en Internet: "Gloogléame, busca y ves todo lo que he hecho".