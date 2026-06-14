"Súper buena persona": Los inesperados elogios que recibió Daniela Aránguiz de Luis Mateucci y Claudio Rojas

14 jun. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, varios de los hombres tuvieron una conversación donde salió al baile Daniela Aránguiz.

Todo comenzó cuando Luis Mateucci dijo que a él le gustaba que las mujeres fueran detallistas en las relaciones amorosas y comentó que su expareja era así: "Te puedo decir cualquier cosa de la innombrable, menos eso, me tapó la boca".

En ese momento, Claudio Rojas, exabogado de la comunicadora, también tuvo palabras positivas para ella: "La tipa es muy buena, no es mala, es una excelente madre, una excelente pareja yo creo, súper preocupada, es súper buena persona. Cuando entra en el personaje se te va para el otro lado".

Volverías con tu ex? 2

La experiencia de Nico Solabarrieta con Daniela Aránguiz

Posteriormente, Nico Solabarrieta comentó sobre la buena relación que tenía con Daniela Aránguiz: "A mí me trata como un hijo".

Sin embargo, Luis Mateucci igualmente hizo un comentario sobre la exchica Mekano:"Cuando se le cruza algo por la cabeza no tiene escrúpulos y con tal de ganar, cae bajo".

Finalmente, el hijo de Ivette Vergara comentó que justo antes de entrar al reality había tenido una pequeña discusión con ella: "Hicimos algo chico para hacer la despedida y me dijo que no la había invitado".