Rai Cerda y Luis Mateucci protagonizaron violenta pelea que obligó a intervenir a la producción
En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Luis Mateucci tuvieron una pelea tan fuerte que los demás participantes y la producción tuvieron que intervenir.
Todo comenzó cuando el argentino le dijo a su compañero que no simulara estar soltero en el encierro, haciendo alusión a que su relación amorosa con Faloon Larraguibel aún seguía.
Esta declaración enfureció al ingeniero agrónomo y se abalanzó sobre el artista, provocando tensión máxima frente a todos.
La producción ingresó rápido
Lógicamente, Luis Mateucci comenzó a provocar a Rai Cerda y mientras se empujaban, lo invitaba a seguir peleando: "El anabólico, dale toro, ese es mi toro".
La fuerza de ambos generó que varias personas intentaran separarlos y cuando ya no había caso, productores decidieron ingresar.
Afortunadamente, la pelea llegó los golpes y los dos participantes fueron llevados a distintos lugares de la casona.
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