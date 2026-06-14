"Por eso prefiero estar sola...": Nicole Moreno confesó el principal miedo que enfrenta al conocer hombres
En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno contó cómo se relaciona con los hombres hoy en día y uno de sus miedos.
Todo comenzó cuando Yasmín Valdés hizo un comentario al respecto: "Como tú eres súper conocida, tampoco vas a saber si están contigo por ti o porque realmente quieren ser una polilla".
Luli estuvo de acuerdo con el análisis de su compañera y entregó su opinión: "Por eso prefiero estar sola. Se están acercando porque quieren...".
Las declaraciones de Nicole Moreno
En ese instante, Christopher Peral le preguntó a Nicole Moreno si le pasaba muy a menudo que los hombres se le acercaban por interés y ella no tuvo problemas en contestar.
"Sí, en todo sentido. Los hombres en general se acercan por eso o por... no por sexo, porque yo no me entrego al tiro, por el interés económico", expresó.
Finalmente, la modelo fitness explicó su estrategia en el extranjero: "De hecho, cuando viajo, me va increíble con los hombres y no les doy Instagram, nada. Me preguntan qué hago y a lo más les dijo inversionista inmobiliaria o les digo que estoy estudiando, para verme más pendeja. Nunca cuento afuera lo que hago, me gustan los hombres piola, más inteligentes y reservados".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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