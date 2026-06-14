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'Yo estaba en Italia': Nico Solabarrieta y Sofía Latorre revelaron por qué su romance no funcionó en 2023 Volverías con tu ex? 2

"Yo estaba en Italia": Nico Solabarrieta y Sofía Latorre revelaron por qué su romance no funcionó en 2023

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y Sofía Latorre tuvieron una sincera conversación sobre un romance que tuvieron.

Todo ocurrió en las citas rápidas que se organizaron en el encierro, donde los participantes conversaron más en profundidad con otros compañeros.

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Cuando fue el turno de los influencers, ella leyó la pregunta que tenían que responder para iniciar la conversación: "Nosotros tuvimos una relación en el pasado ¿Por qué crees que no funcionó?".

Volverías con tu ex? 2

El touch and go de Nico Solabarrieta y Sofía Latorre

El primero en responder fue Nico Solabarrieta, quien dio su punto de vista: "Yo creo que no avanzó más porque estábamos en dos partes del mundo que nada qué ver. Yo estaba viviendo en Italia, vine como una semana, el touch and go que pasó y después la relación avanzó hacia una amistad".

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Sofía Latorre estuvo de acuerdo con todo lo que dijo el exfutbolista y valoró que todo al final se transformó en una relación de amistad. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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