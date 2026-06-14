"Le rezaba a Dios para que...": Fernanda Brown rompió en llanto al realizar desgarrador y personal relato
En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown se sinceró sobre situaciones de su pasado y recibió el apoyo de sus compañeros.
Todo comenzó con una declaración sobre su madre: "Es importante que sepan que muchas veces un niño nunca sabe lo que siente o lo que tiene y la primera fuente de ataque son sus padres. Mi mamá también es una buena mujer, entiendo que ella no tenía las herramientas para sobrellevar a un hijo gay, hace 24 años atrás, era algo que no se podía hablar ".
Sobre esto, Rai Cerda le preguntó a su compañera si había perdonado a su mamá: "¿De corazón? Sí, le llevé flores, yo le fui a decir que la disculpaba, porque no quería que el día que se muera, en tu último suspiro pienses que tu hijo te odió".
La emoción de Fernanda Brown
También, Fernanda Brown aseguró que entendía el comportamiento de su mamá en ese entonces: "Ella no tenía con quién hablarlo, antiguamente, se pensaba que era una enfermedad mental".
Luego, la artista reveló que nunca atentó contra su vida, pero que si lo pensó en algunas ocasiones: "Muchas veces, yo le rezaba a Dios para que me llevara con él".
Finalmente, la participante hizo una reflexión con la cual se emocionó hasta las lágrimas: "Yo siempre cuento estas cosas porque hay muchos niños como yo y pueden haber muchas mamás como mi mamá, no la culpo".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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