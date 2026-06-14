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"Le rezaba a Dios para que...": Fernanda Brown rompió en llanto al realizar desgarrador y personal relato

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown se sinceró sobre situaciones de su pasado y recibió el apoyo de sus compañeros.

Todo comenzó con una declaración sobre su madre: "Es importante que sepan que muchas veces un niño nunca sabe lo que siente o lo que tiene y la primera fuente de ataque son sus padres. Mi mamá también es una buena mujer, entiendo que ella no tenía las herramientas para sobrellevar a un hijo gay, hace 24 años atrás, era algo que no se podía hablar ". 

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Sobre esto, Rai Cerda le preguntó a su compañera si había perdonado a su mamá: "¿De corazón? Sí, le llevé flores, yo le fui a decir que la disculpaba, porque no quería que el día que se muera, en tu último suspiro pienses que tu hijo te odió". 

Volverías con tu ex? 2

La emoción de Fernanda Brown

También, Fernanda Brown aseguró que entendía el comportamiento de su mamá en ese entonces: "Ella no tenía con quién hablarlo, antiguamente, se pensaba que era una enfermedad mental".

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Luego, la artista reveló que nunca atentó contra su vida, pero que si lo pensó en algunas ocasiones: "Muchas veces, yo le rezaba a Dios para que me llevara con él".

Finalmente, la participante hizo una reflexión con la cual se emocionó hasta las lágrimas: "Yo siempre cuento estas cosas porque hay muchos niños como yo y pueden haber muchas mamás como mi mamá, no la culpo". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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