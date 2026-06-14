Julio César Rodríguez perdió la paciencia con Luis Mateucci y le llamó la atención: "Te callas y te sientas"
En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez frenó en seco a Luis Mateucci por su comportamiento en la antesala de la Asamblea extraordinaria.
El conflicto entre Rai Cerda y el argentino se reactivó y volvieron a lanzarse fuertes comentarios, pero ahora frente a todos los compañeros.
El ingeniero agrónomo intentaba hablar, pero el trasandino lo interrumpía en todo momento con provocativas frases: "Al Festival de Viña fue de acompañamiento, arroz, puro arrocito".
Julio César Rodríguez perdió la paciencia
En ese momento, Julio César Rodríguez le pidió de buena manera al argentino que guardara silencio, para que Rai Cerda pudiera exponer su punto.
Luis Mateucci pidió disculpas, pero tan solo unos segundos después no estuvo de acuerdo con los dichos de su enemigo y volvió a alzar la voz: "Gloogléame".
Finalmente, el animador perdió la paciencia con el participante y le llamó la atención: "Luis por favor. Luis, te callas y te sientas".
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