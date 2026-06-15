Por esta razón Fernanda Brown terminó llorando desconsoladamente y a solas en Volverías con tu ex? 2

15 jun. 2026 - 23:16 hrs.

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown se aisló de todos sus compañeros y lloró desconsoladamente.

La polémica comenzó cuando Mario Irazzoky votó por ella en el cara a cara y la enfrentó por haber hecho correr el chisme sobre que él le estaba coqueteando a Christopher Peral.

Fuera de la Asamblea en la que quedó amenazada, ella intentó hablar con el modelo, pero él se negó, acusándola de "cahuinera".

La tristeza de Fernanda Brown

Tras lo anterior, Fernanda Brown salió a conversar con algunos de los participantes y expresó lo afectaba que estaba con lo que había dicho: "Al final, quedé como una hue... cahuinera por defender a mi amiga".

Volverías con tu ex? 2

En ese momento, Christopher Peral se acercó para consolarla y ella se negó: "Quiero dar una vuelta. No quiero estar sentada. Déjame un ratito. Quiero cinco minutos".

A solas, la artista lloró desconsoladamente y arremetió contra su expareja: "Estoy sola aquí. No me defendió".