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'Bájame la voz' y 'machista': Nicole Moreno explotó contra Luis Mateucci tras inesperado reclamo Volverías con tu ex? 2

"Bájame la voz" y "machista": Nicole Moreno explotó contra Luis Mateucci tras inesperado reclamo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Nicole Moreno tuvieron un fuerte cruce, donde ella terminó enfrentándolo duramente. 

Todo comenzó cuando el trasandino le exigió a Luli su desayuno y a ella no le gustó para nada su reclamo: "No como ni yo y quieres que te haga el desayuno. Break, primero que todo se dice buenos días, yo tampoco tengo mi desayuno. Apártate de mí".

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En ese instante, Guarén se involucró y le preguntó al argentino cuál era el problema: "Ella me reclama a mí que no le hago el desayuno".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno está harta de Luis Mateucci

Luis Mateucci empezó a hablar de forma irónica sobre el cariño que le tenía Nicole Moreno y ella explotó: "Bájame la voz, no nos habíamos encontrado, entras y me reclamas por el desayuno. Hay maneras de decir las cosas". 

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La tensión comenzó a subir y el argentino aseguró que la estaba esperando para comer juntos, pero ella no se lo creyó: "No vengas a mentir. Contigo no se puede hablar, lo único que se puede hablar contigo son puras cosas superficiales".

Finalmente, la modelo se alejó y siguió haciendo sus cosas y en voz baja lanzó: "Machista".  

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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