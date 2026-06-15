"No puedo más, desisto": Nicole Moreno sufrió fuerte crisis en plena prueba de salvación y no pudo continuar

15 jun. 2026 - 23:52 hrs.

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno tuvo una fuerte crisis en plena prueba de salvación y no pudo terminar.

La mujer de la pareja tenía que subirse a un auto, el cual iba a ser colgado a una gran altura, para que luego el hombre la rescatara.

Cuando fue el turno de la modelo, fue elevada por los aires, mientras tenía varias partes del cuerpo amarradas con candados.

Volverías con tu ex? 2

El miedo de Nicole Moreno

Sin embargo, cuando la estructura aún no llegaba a su límite, Nicole Moreno empezó a decirle a producción que estaba muy asustada: "Siento que se me va a salir el arnés. No puedo más, desisto. Estoy tiritando. Ahora me siento mal, tengo una enfermedad, vértigo, prefiero irme a eliminación, por favor".

Tonka Tomicic intentó darle palabras de ánimo y Julio César Rodríguez y los demás compañeros se sumaron, pero ella no soportó y suplicó que la bajaran.

Lo anterior provocó que ella y Luis Mateucci quedaran automáticamente amenazados y en riesgo de dejar el reality.