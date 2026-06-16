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El especial apoyo de Tonka Tomicic a Estefi Marquis tras grave accidente de Kaoto: "Aquí estamos"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis se mostró muy preocupada luego del grave accidente que tuvo Carlos Águila en la competencia de salvación.

Cuando Kaoto comenzó a subir la escalera para rescatar a su compañera, cayó estrepitosamente al suelo y golpeándose fuertemente en varias partes del cuerpo.

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Rápidamente, el equipo de salud y seguridad se acercó al participante y fue subido a una camilla, completamente inmovilizado.

Volverías con tu ex? 2

La preocupación de Estefi Marquis

Luego del término de la competencia, Tonka Tomicic notó a Estefi Marquis estaba muy preocupada y la fue a abrazar: "Te debes sentir solita y triste, pero aquí estamos. La producción se está encargando de todo, va raudo a un centro hospitalario y hasta el minuto va todo bien".

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Bastante shockeada, la modelo agradeció la rápida acción de la producción: "Sé que va a pasar, que vuelva pronto, pese a nuestras diferencias, espero que esté bien, me preocupo mucho".

"Todo el cariño del mundo, cuentas con nosotros, pronto se nos sumará Carlos, estamos con mucha esperanza", agregó finalmente Julio César Rodríguez

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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