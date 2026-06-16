"Me pusieron un GPS": Tonka Tomicic descolocó a todos al revelar que fue vigilada por una expareja
En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic hizo una impactante revelación que dejó a los participantes boquiabiertos.
Todo comenzó cuando Julio César Rodríguez les preguntó a las parejas si les habían revisado el celular a sus pololos o pololas.
Fernanda Brown contó que le inventó un supuesto hackeo a Christopher Peral, mientras que Sofía Latorre aseguró que una expareja le había visto su teléfono cuando ella dormía.
La confesión de Tonka Tomicic
Tras lo anterior, Julio César Rodríguez trasladó la interrogante hacia Tonka Tomicic y le consultó si algún ex se había metido en sus cosas para encontrar evidencia de algo y ella, sorprendió con una confesión.
"No, pero una vez me pusieron un GPS", expresó la animadora.
El periodista quiso saber más detalles sabrosos sobre la situación, pero ella decidió no contar mucho más: "Lo dejo ahí".
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