Con muletas y un pie vendado: Así fue el retorno de Kaoto a la casona tras impactante caída
En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, Carlos Águila, más conocido como Kaoto, retornó a la casona tras el grave accidente que sufrió.
Recordemos que el ingeniero cayó de varios metros de altura, en plena prueba de salvación, y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital.
Luego de unas horas, el exmarido de Estefanía Marquis fue dado de alta y se reencontró con sus compañeros, con un atuendo bastante particular.
Las palabras de Kaoto
Rápidamente, todos se acercaron a abrazar a Kaoto para darle la bienvenida y se mostraron contentos porque estaba en buenas condiciones: "Qué bueno, un aplauso".
"Estoy mejor, me llevé el susto no más, estuvo heavy. Tengo que hacer tres días de reposo y después tengo control. Tengo un esguince, que lo tengo crónico del rugby, caí un par de metros, pero como que no recibí la caída. Me autorizaron a hacer el reposo acá en casa", explicó bastante contento Carlos Águila.
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