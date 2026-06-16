Con muletas y un pie vendado: Así fue el retorno de Kaoto a la casona tras impactante caída

16 jun. 2026 - 22:59 hrs.

En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, Carlos Águila, más conocido como Kaoto, retornó a la casona tras el grave accidente que sufrió.

Recordemos que el ingeniero cayó de varios metros de altura, en plena prueba de salvación, y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital.

Luego de unas horas, el exmarido de Estefanía Marquis fue dado de alta y se reencontró con sus compañeros, con un atuendo bastante particular.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Kaoto

Rápidamente, todos se acercaron a abrazar a Kaoto para darle la bienvenida y se mostraron contentos porque estaba en buenas condiciones: "Qué bueno, un aplauso".

"Estoy mejor, me llevé el susto no más, estuvo heavy. Tengo que hacer tres días de reposo y después tengo control. Tengo un esguince, que lo tengo crónico del rugby, caí un par de metros, pero como que no recibí la caída. Me autorizaron a hacer el reposo acá en casa", explicó bastante contento Carlos Águila.