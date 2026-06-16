"No me sorprende": Esta fue la reacción de Nico Solabarrieta al saber del beso entre La Guarén y Luis Mateucci

16 jun. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2, una escena protagonizada por Luis Mateucci y La Guarén provocó conflicto en la casona.

En medio de la fiesta, la artista y el argetino tuvieron que cumplir con una penitencia y besarse en la boca. Pese a que se opusieron, ella quiso terminar rápidamente con el trámite y le dio un piquito a su compañero.

Tras lo anterior, la influencer fue donde varios de sus compañeros y les pidió que no le dijeran nada a Nicolás Solabarrieta, pues ella quería contarle.

Volverías con tu ex? 2

Nicolás Solabarrieta quedó sorprendido

Sin embargo, Claudio Rojas hizo caso omiso a la petición de su compañera y le contó todo a Nico Solabarrieta: "Yo siempre te voy a decir las hue... de una. Mateucci se quedó firme y la Guarén le saltó, le pidió a Huru que no te dijera nada, pero no es tema de ella, mi deber es contigo".

Luego de unos minutos de enterarse de la noticia, el exfutbolista le confidenció a Hubachi Pardo cómo se sentía.

"Si se quiere comer a otro que se lo coma, no es que me importe, lo encuentro innecesario, Claudio dijo le saltó encima y no lo dudo, lo hizo en Tierra Brava también. No me sorprende", expresó.