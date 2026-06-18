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Huru Pardo lanzó inesperada confesión por pelea de Claudio Rojas y Luis Mateucci: "Yo creo que nos vamos a ir"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Hurubachi Pardo lanzó una inesperada confesión, luego de la fuerte pelea que tuvieron Claudio Rojas y Luis Mateucci.

Recordemos el trasandino comenzó a provocar al abogado diciéndole que encontraba bastante guapa y madura a la periodista y que incluso, podría llegar a ser su pareja. 

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La discusión escaló y en medio del karaoke, el defensor le lanzó un vaso con jugo y varios de los compañeros tuvieron que entrar a separarlos. 

El comentario de Hurubachi Pardo

Cuando las cosas ya estaban más calmadas, Hurubachi Pardo conversó con sus más cercanos sobre el tema y expresó su opinión: "Yo creo que nos vamos a ir".

Volverías con tu ex? 2
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Alexandra Dickerson le dijo a su amiga que tenía que dejar que el abogado se calmara, pero ella insistió: "Lo lleva hinchando todo el rato".

Finalmente, la periodista le dijo a Claudio Rojas que si él decidía dejar el encierro, ella lo iba a seguir: "¿Para qué me voy a quedar?". 

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