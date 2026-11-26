"Le está coqueteando a mi marido": Andrea se convenció de que Francesca quiere a Samuel en La Baronesa
En el capítulo 70 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) fue a la cena de Andrea (Catalina Guerra), pero aunque tenía la mejor disposición, la dueña de casa tuvo una actitud hostil inexplicable.
De hecho, Andrea se excusó durante la comida y se fue a su dormitorio para desfogar toda su rabia contenida. Creía que Francesca quería seducir a Samuel (Francisco Ossa) y ella no estaba dispuesta a perderlo por segunda vez.
La rabia de Andrea
Pateó sus muebles y gritó, llamando la atención de la asesora del hogar que atestiguó la enfermiza inseguridad de su jefa.Ir a la siguiente nota
"¿No viste cómo esa mujer le está coqueteando a mi marido en mi cara? Estas mujeres son iguales, son calcadas. ¡Qué cres... les pasa con mi marido! No está todo bien. ¿Por qué me hacen eso?
Pero por más que su empleada intentaba calmarla, Andrea solo podía pensar en que Francesca es su enemiga.Ve el capítulo en
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