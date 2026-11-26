26 nov. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 70 de La Baronesa, sin contarle a nadie, León (César Caillet) fue a la clínica para realizar la extracción de médula. Con ello podría salvar la vida de Daniel (Francisco Reyes Cristi) si todo resulta bien.

"Estamos listos con el primer pinchazo. Bueno, como sabes, en los próximos días se van a empezar a liberar las células madre para la recolección", señaló el doctor Labra (Cristián Carvajal).

El favor de Labra

León le dio las gracias a Labra por citarlo tan temprano en la mañana, evitando miradas indiscretas que entorpecieran el tratamiento.

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"Sí, mira, fue la mejor solución para no exponerte. El tema es que el fiscal ya tiene un orden judicial y es cosa de horas para que se enteren de quién eres", dijo el hematólogo.

Con esa presión encima, León tendrá que soportar los efectos secundarios del procedimiento, que implican dolores musculares y la sensación de gripe, todo por Daniel.