Reunión de Superados - Capítulo 105: Los verdaderos sentimientos de Josefa

08 abr. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 105 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) visitó a Tere (Elisa Zulueta) para contarle que tras su último encuentro con Coke (Diego Muñoz), por fin puede dar por superada la relación entre los dos.

Cerrar el ciclo le permitió mirar las nuevas perspectivas que trae el futuro, donde Juan de Dios (Jorge Arecheta) la espera con los brazos abiertos.

Reunión de Superados / Mega

Josefa da un paso al costado

Josefa (Luz Valdivieso) siempre marcó los límites con Coke, pero encontrarlo junto a su exmujer fue un duro golpe que le hizo notar sus verdaderos sentimientos por él.

"A mí me gusta mucho estar contigo, lo paso muy bien y, aunque pueda parecer una tontera o una estupidez, me gusta tener a alguien con quien almorzar, con quien conversar, con quien confiar, y creo que eso es algo que no me pasaba hace mucho tiempo. (...) Yo me enamoré de ti", confesó al corredor de propiedades.

Por esa misma razón es que anunció que tomará distancia. Ante sus palabras, Coke le pidió reconsiderar la decisión.