Reunión de Superados - Capítulo 103: Tere se entera que Pili y Jaime la están ignorando

06 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 103 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) y Tere (Elisa Zulueta) van a comprar la ropa para su nuevo emprendimiento y viven una divertida experiencia juntas.

La profesora aprovecha la instancia para preguntarle a su ahora socia con quién quiere que se quede Manuel (Mario Horton) y al saber que ya no quiere luchar por una relación amorosa, le pide que interceda por ella.

Por otro lado, el publicista está preocupado y le cuenta a Matilde (Ignacia Baeza) que vio a Max (Álvaro Espinoza) yéndose con Fabiola (Florencia Berner).

Reunión de Superados

La confesión de Coke que destruye a Josefa

Tras ver a Matilde en el departamento, Josefa (Luz Valdivieso) le pregunta a Coke (Diego Muñoz) si piensa en volver con ella y él le dice que si, generando un incómodo momento y provocando la salida de la terapeuta.

En tanto, la abogada conversa con Domingo (Beltrán Izquierdo) sobre su padre y le pide que lo apoye, pues él no tuvo toda la culpa de la separación.

Finalmente, Teresita interrumpe un íntimo momento entre Jaime (Francisco Reyes) y Pili (Paloma Moreno). Lo anterior, provoca que la exazafata le confiese a su hijastra que el psicólogo les dejó como tarea ignorarla completamente, dejándola impactada.