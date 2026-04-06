Reunión de Superados - Capítulo 103: Tere se entera que Pili y Jaime la están ignorando
En el capítulo 103 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) y Tere (Elisa Zulueta) van a comprar la ropa para su nuevo emprendimiento y viven una divertida experiencia juntas.
La profesora aprovecha la instancia para preguntarle a su ahora socia con quién quiere que se quede Manuel (Mario Horton) y al saber que ya no quiere luchar por una relación amorosa, le pide que interceda por ella.
Por otro lado, el publicista está preocupado y le cuenta a Matilde (Ignacia Baeza) que vio a Max (Álvaro Espinoza) yéndose con Fabiola (Florencia Berner).
La confesión de Coke que destruye a Josefa
Tras ver a Matilde en el departamento, Josefa (Luz Valdivieso) le pregunta a Coke (Diego Muñoz) si piensa en volver con ella y él le dice que si, generando un incómodo momento y provocando la salida de la terapeuta.
En tanto, la abogada conversa con Domingo (Beltrán Izquierdo) sobre su padre y le pide que lo apoye, pues él no tuvo toda la culpa de la separación.
Finalmente, Teresita interrumpe un íntimo momento entre Jaime (Francisco Reyes) y Pili (Paloma Moreno). Lo anterior, provoca que la exazafata le confiese a su hijastra que el psicólogo les dejó como tarea ignorarla completamente, dejándola impactada.Ve el capítulo en
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