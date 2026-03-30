Reunión de Superados - Capítulo 100: La decisión de Max que deja en shock a Javiera

30 mar. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 100 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) le revela a Domingo (Beltrán Izquierdo) que mantiene una relación con Josefa (Luz Valdivieso), la ex terapeuta de su madre.

La noticia deja furioso al joven, quien le recrimina con duros términos a su padre por todos los errores que ha cometido en el último tiempo.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) sorprende a Matilde (Ignacia Baeza) con la confesión de un suceso ocurrido en su época universitaria.

Reunión de Superados / Mega

La decisión de Max que deja en shock a Javiera

Además, Javiera (Daniela Ramírez) le revela a Max (Álvaro Espinoza) que comenzará un nuevo emprendimiento.

Tras esto, el empresario aprovecha la instancia para hacerle una impactante confesión que deja descolocada a su esposa.