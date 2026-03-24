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Reunión de Superados - Capítulo 97: La tristeza de Pili tras irse de su hogar

  • Por Mega

En el capítulo 97 de Reunión de SuperadosMax (Mario Horton) le pide perdón a Coke (Diego Muñoz) por haber revelado sus secretos a Matilde (Ignacia Baeza).

Tras esto, el publicista aprovecha la instancia para hablar sobre su hermano Max (Álvaro Espinoza), de quien sospecha que está dispuesto a abandonar a Javiera (Daniela Ramírez).

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Por otro lado, Matilde le revela a Jaime (Francisco Reyes) que la fianza para obtener su libertad es muy alta, por lo que deberá reducir sus gastos drásticamente.

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La tristeza de Pili tras irse de su hogar

Además, Pili (Paloma Moreno) estalla en llanto mientras intenta procesar su salida de la casa de Jaime.

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Durante este difícil momento, recibe el consuelo de Alessandra (Julieta Bartolomé), quien la apoya en su decisión de dejar el hogar.

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