Reunión de Superados - Capítulo 97: La tristeza de Pili tras irse de su hogar

24 mar. 2026 - 23:14 hrs.

En el capítulo 97 de Reunión de Superados, Max (Mario Horton) le pide perdón a Coke (Diego Muñoz) por haber revelado sus secretos a Matilde (Ignacia Baeza).

Tras esto, el publicista aprovecha la instancia para hablar sobre su hermano Max (Álvaro Espinoza), de quien sospecha que está dispuesto a abandonar a Javiera (Daniela Ramírez).

Por otro lado, Matilde le revela a Jaime (Francisco Reyes) que la fianza para obtener su libertad es muy alta, por lo que deberá reducir sus gastos drásticamente.

Reunión de Superados / Mega

La tristeza de Pili tras irse de su hogar

Además, Pili (Paloma Moreno) estalla en llanto mientras intenta procesar su salida de la casa de Jaime.

Durante este difícil momento, recibe el consuelo de Alessandra (Julieta Bartolomé), quien la apoya en su decisión de dejar el hogar.