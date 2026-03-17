Reunión de Superados - Capítulo 93: La impactante noticia de Fabiola a Max

17 mar. 2026 - 23:19 hrs.

En el capítulo 93 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) da un nuevo paso en la lucha contra su adicción y asiste a una reunión de alcohólicos anónimos.

En el lugar, el corredor de propiedades realiza un desgarrador relato sobre los problemas que enfrenta a causa de la bebida.

Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) se cansa de los constantes conflictos en su hogar y le exige a Jaime (Francisco Reyes) que elija entre su antigua y su nueva familia.

Reunión de Superados / Mega

La impactante noticia de Fabiola a Max

Además, Fabiola (Florencia Berner) vuelve a reencontrarse con Max (Álvaro Espinoza) tras haberle revelado toda la verdad a Javiera (Daniela Ramírez) sobre su relación paralela.

Durante el encuentro, la joven deja en shock a su amante con una noticia que cambiará la vida de ambos.