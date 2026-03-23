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Reunión de Superados - Capítulo 96: La drástica decisión de Pili

  • Por Sebastián Mena

En el capítulo 96 de Reunión de SuperadosCoke (Diego Muñoz) tiene un tenso cara a cara con Manuel (Mario Horton) por haber expuesto sus problemas con Matilde (Ignacia Baeza).

Furioso, el corredor de propiedades le exige a su amigo que no se meta en sus asuntos, ya que esto le ha traído graves conflictos con su esposa.

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Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le ofrece a Tere (Elisa Zulueta) convertirse en socias en su emprendimiento de venta de ropa.

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La drástica decisión de Pili

Además, Pili (Paloma Moreno) se cansa de soportar a Perla (Shlomit Baytelman) en su hogar.

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Producto de esta situación, la exdueña del gimnasio toma la drástica decisión de irse de la casa, dejando a Jaime (Francisco Reyes) completamente en shock.

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