Reunión de Superados - Capítulo 104: Matilde descarta volver con Coke

07 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 104 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) le pidió a Matilde (Ignacia Baeza) sincerarse sobre el futuro de su matrimonio. Él sigue muy enamorado de su esposa, pero, ¿es recíproco?

Con mucho dolor, pero entendiendo los sentimientos de la abogada, se enteró que Matilde ya pasó la página y está atraída por Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Resignado, Coke conversó a la mañana siguiente con Manuel (Mario Horton), recibiendo un fraternal abrazo de su amigo.

Reunión de Superados / Mega

La pena que oculta Tito

Mientras ordenaban las prendas del emprendimiento de Tere (Elisa Zulueta), Tito (Claudio Castellón) se fue de la habitación apenas escuchó mencionar a su padre.

Alessandra (Julieta Bartolomé) le reveló a su suegra que ese es un tema sensible para el exseleccionado y que incluso ha llegado a soñar con el regreso de su papá tras ser abandonado.