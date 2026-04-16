Reunión de Superados - Capítulo 110: Una pelea por el viaje a Miami

16 abr. 2026 - 23:27 hrs.

En el capítulo 110 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) llamó a Max (Álvaro Espinoza) para encararlo por su mentira. Ya sabe que está en Miami con Fabiola (Florencia Berner) y no es necesario ocultarlo más.

El empresario intentó enredarla y se victimizó por su "persecución", olvidando todas las cosas que hizo en contra de Javiera y Manuel (Mario Horton).

Lo que realmente preocupa a esta madre es el bienestar de sus hijos, pues teme que en Miami, Max deje de pagar la pensión alimenticia que les corresponde.

Reunión de Superados / Mega

El consejo de Anita

Anita (Maricarmen Arrigorriaga) vio la sonrisa que tenía su nuera al hablar con Manuel y, contra todo pronóstico, le aconsejó perseverar en su relación porque es muy difícil encontrar hombres buenos.

Si bien es la madre de Max, es capaz de darse cuenta de los grandes fallos que tiene. "Lo que tú necesitas es gente nutritiva, que te haga bien, que te dé felicidad. (...) Necesitas ser feliz para criar bien a tus hijos".