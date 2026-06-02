Reunión de Superados - Capítulo 136: La tristeza de Matilde y Ponchi
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) sube hasta la pieza de Ponchi (Amanda Milos) para consolar a su hija, quien no para de llorar.
De inmediato, la niña culpa a su madre de la muerte de Coke (Diego Muñoz). Sin embargo, tras una larga conversación, donde la propia Matilde abre su corazón a su hija y confiesa cómo se siente, ambas se abrazan y terminan llorando por la partida del corredor de bienes raíces.
Esto logra calmar a Ponchi. No obstante, Matilde sigue ensimismada en la situación, sin darse espacio para llorar. Eso hasta que Tere (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) se juntan para abrazarla, instante donde la abogada suelta toda la pena.
Jaime apoya a Domingo
Por otra parte, Jaime (Francisco Reyes) se acerca a Domingo (Beltrán Izquierdo), quien se encuentra contemplando la parrilla, donde todo empezó, donde Coke se hizo amigo del alcohol.
Al ver que el hijo mayor de Coke está mal, Jaime se da un tiempo para hablar con el joven y darle a entender que era el mayor orgullo de su padre, pero que también tendrá que aprender cómo salir adelante y levantarse de esta situación.Ve el capítulo en
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