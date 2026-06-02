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Reunión de Superados - Capítulo 136: La tristeza de Matilde y Ponchi

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) sube hasta la pieza de Ponchi (Amanda Milos) para consolar a su hija, quien no para de llorar. 

De inmediato, la niña culpa a su madre de la muerte de Coke (Diego Muñoz). Sin embargo, tras una larga conversación, donde la propia Matilde abre su corazón a su hija y confiesa cómo se siente, ambas se abrazan y terminan llorando por la partida del corredor de bienes raíces. 

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Esto logra calmar a Ponchi. No obstante, Matilde sigue ensimismada en la situación, sin darse espacio para llorar. Eso hasta que Tere (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) se juntan para abrazarla, instante donde la abogada suelta toda la pena. 

Jaime
Reunión de Superados / MEGA

Jaime apoya a Domingo 

Por otra parte, Jaime (Francisco Reyes) se acerca a Domingo (Beltrán Izquierdo), quien se encuentra contemplando la parrilla, donde todo empezó, donde Coke se hizo amigo del alcohol. 

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Al ver que el hijo mayor de Coke está mal, Jaime se da un tiempo para hablar con el joven y darle a entender que era el mayor orgullo de su padre, pero que también tendrá que aprender cómo salir adelante y levantarse de esta situación. 

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