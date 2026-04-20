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Reunión de Superados - Capítulo 111: La terapia que sacó chispas entre Pili y Tere

  • Por Mega

En el capítulo 111 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) cumplió la promesa con su padre y fue a la terapia de pareja con Pili (Paloma Moreno). 

Las cosas se complicaron desde un principio, porque la esposa y la hija de Jaime (Francisco Reyes) no podían cruzar palabra sin discutir.

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Poco a poco, el terapeuta fue descubriendo la raíz de los problemas. Como Tere cree que su papá interfirió en su matrimonio con Manuel (Mario Horton), inconscientemente hace lo mismo en su relación con la azafata.

Jaime y Tere
Reunión de Superados / Mega
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La renuncia de Tere

Tras decidir volver a su antiguo hogar, Tere hizo las maletas, no sin antes dedicarle unas últimas palabras a Manuel. 

"Si yo te perseguí, no fue ni de loca ni de psicópata, sino de enamorada. (...) Estaba perdiendo al amor de mi vida y no me resignaba. A mí me enseñaron de niña que tenía que pelear por las cosas que quería", confesó. 

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