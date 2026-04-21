Reunión de Superados - Capítulo 112: Un valioso consejo de Josefa
En el capítulo 112 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) congenió bien con los amigos de Coke (Diego Muñoz), a pesar de que las parejas de Tito (Claudio Castellón), Jaime (Francisco Reyes) y Manuel (Mario Horton) no quisieron ir a la comida.
La sexóloga elogió a su pareja por rodearse de gente que lo quiere tanto. En cambio, él no se siente merecedor (aún) del cariño por los errores que cometió en el pasado.
Josefa le aconsejó dejar ir la culpa: "No es justo que te sigas castigando. El tiempo ayuda, pero tú tienes que hacer un esfuerzo y poner de tu parte".Ir a la siguiente nota
Javiera en shock
Javiera (Daniela Ramírez) ya se siente lista para estar con Manuel (Mario Horton), pero un comentario de Pili (Paloma Moreno) y Alessandra (Julieta Bartolomé) la hizo recordar los peores momentos de su matrimonio.
"Bueno, capaz que lo de Tere no está tan muerto. Todos sabemos que Tere es copuchenta, inventa cosas, exagera, pero anda diciendo que se dio un beso con Manuel", dijo la esposa de Tito (Claudio Castellón).Ve el capítulo en
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