"El accesorio es mi desequilibrio mental": La curiosa publicación de la Carlita sobre sus dos "moods"

04 abr. 2026 - 13:30 hrs.

La Carlita de TikTok suele poner su mejor cara en sus publicaciones, siempre impregnadas de su característico humor.

A la influencer se la ve particularmente feliz desde que se sometió a una cirugía estética en Miami en enero y también expresa su emoción tras comprometerse en matrimonio con el cantante Matt Hunter. Sin embargo, en esta ocasión se sinceró con sus seguidores sobre su estado emocional.

Los dos "moods" de la Carlita de TikTok

Carlita Inostroza primero publicó en sus historias su rostro del día anterior, sin maquillaje, con los ojos ligeramente enrojecidos y un semblante algo desanimado. "Así estaba ayer", escribió sobre la imagen.

Instagram @c4rliita

Pocos minutos después compartió un video muy diferente, donde se la ve impecablemente maquillada, mientras sonríe a la cámara con conquetería.

Seguidamente, la Carlita explicó a sus seguidores que habitualmente tiene dos estados de ánimo distintos.

Instagram @c4rliita

"Tengo dos moods siempre", se lee sobre otra selfie con el rostro lavado y expresión seria. Pero eso no fue todo, además, publicó un curioso reel.

La humorista compartió un video en el que baila, canta, sonríe y cambia de expresión, junto a un mensaje: "Básica, porque el accesorio es mi desequilibrio mental".

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