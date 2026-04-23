Tras conflicto con su hermano Óscar: Tierno saludo cumpleañero de Paulo Garcés a su esposa Joyce Castiblanco

23 abr. 2026 - 18:00 hrs.

Hace una semana Paulo Garcés salió a defender a su esposa, Joyce Castiblanco, luego que su hermano Óscar Garcés la acusara de alejarlo de sus sobrinos y de una supuesta deuda millonaria.

Ahora el futbolista vuelve a expresar su amor por la ex chica reality, pero esta vez por un motivo muy distinto, su cumpleaños número 45.

El arquero publicó un carrusel de fotografías de distintos momentos con la madre de sus hijos, junto a una romántica dedicatoria.

El mensaje de cumpleaños de Paulo Garcés a Joyce Castiblanco

"Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida, solo tengo palabras de agradecimiento porque llegaste a mi vida", escribió inicialmente.

Instagram @paulogarces_halcon

"Otra vez me toca estar lejos para poder abrazarte y darte muchos besitos, pero también sé que están los niños para poder remplazarme", acotó.

"Te amo con locura como la primera vez que te vi. Gracias por darme lo más sagrado de mi vida, nuestros hijos. Te amo y espero que pases un hermoso día junto a los niños", agregó.

Por último, prometió festejar cuando regrese a casa: "Ya tendremos tiempo de celebrar como Dios manda tu cumple… Te amo".

Joyce y Paulo están casados desde hace más de 16 años y juntos crían a sus cuatro hijos: Florencia, Benjamín, Paulo y Valentino.

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