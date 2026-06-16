Fran Maira responde a acusaciones de la familia del joven que atropelló: "Faltan a la verdad"

16 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Fran Maira publicó en sus historias de Instagram una declaración pública para desmentir los señalamientos en su contra por parte del padre de Mayerson Zapata, el joven motorista que la cantante atropelló con su auto en febrero.

"Dichas afirmaciones no solo faltan a la verdad, sino que además buscan instalar en la opinión pública una sensación de abandono, falta de interés y despreocupación por parte de Francisca y su familia", se lee en el comunicado firmado por el equipo de la artista.

¿Qué dijo el padre de Mayerson Zapata?

El programa Zona de Estrellas entrevistó a Luis Zapata, padre de Mayerson, quien afirmó que su hijo se encuentra delicado de salud y en estado vegetativo tras el accidente. El hombre aseguró que su familia no recibió ni siquiera una disculpa de parte de la ex chica reality.

"No nos han brindado ningún medio económico, ningún tipo de apoyo, a pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos a ellos, en ningún momento lo quisieron hacer", aseveró, antes de emitir una dura opinión sobre la artista.

Instagram @franmaira___

"En resumidas palabras, es muy desalmada, es muy inhumana, es una persona muy vacía, muy vacía como ser humano", dijo. Además, comentó que el padre de Fran Maira solo se reunió con él tres veces desde que ocurrió el accidente.

La respuesta de Fran Maira

En reacción a estos y otros dichos de Zapata, el comunicado de Francisca Maira afirma que desde el primer día el padre de la influencer estuvo en contacto con la familia del motociclista: "Durante ese período existió una preocupación permanente por el estado de salud de Mayerson y una comunicación constante entre ambas partes".

Añade que a finales de abril, ante "el eventual traslado de Mayerson a otro centro asistencial", Luis Zapata indicó que a partir de entonces "el único interlocutor válido sería su otro hijo, Jeferson Zapata".

Este último convocó una reunión donde su familia pidió una indemnización superior a los 500 millones de pesos. "Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes", afirma el escrito, donde también se mencionan amenazas de muerte que ha estado recibiendo la cantante.

"Nuestra familia lamenta profundamente este accidente y, especialmente, las graves lesiones sufridas por Mayerson (...) Reiteramos nuestro respeto por el proceso judicial en curso y por todas las personas involucradas, confiando en que los hechos serán esclarecidos", concluye.

Instagram @franmaira___

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